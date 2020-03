PATENAUDE, Rawland



À St-Jean-sur-Richelieu, le 26 février 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Rawland Patenaude, époux de feu Nicole Deslauriers.Il laisse dans le deuil ses enfants; Diane (Richard), Lynn (Morris) et Marcus (Jennifer), ses petits-enfants; Jessi, Samantha et Gabe ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 14 mars 2020 de 12h à 15h au complexe funéraire Urgel Bourgie/Athos situé au 8145 chemin Chambly à Saint-Hubert (J3Y 5K2).Une liturgie de la Parole suivra à la chapelle du complexe funéraire le même jour à 15h00.