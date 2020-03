LEDUC, Yvette



Le 6 février 2020, à l'aube de ses 100 ans est décédée Mme Yvette Leduc, épouse en premières noces de feu M. Henri Touchet et épouse en secondes noces de feu M. William Houle.Prédécédée de sa petite-fille & filleule Isabelle, elle laisse dans le deuil ses enfants Gisèle, Lise, Francine (Fernand), Claire, Denis et Lorraine (Robert), ses 9 petits-enfants, ses 14 arrière-petits-enfants, ses soeurs Monique et Huguette (Jean-Maurice), son frère Claude, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 mars 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Tel: (450) 463-1900Les funérailles seront célébrées le lundi 16 mars 2020 à 14h au Centre communautaire La Résurrection - 7685 boul. Milan à Brossard, Québec J4Y 2M7. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure dans l'intimité.Au lieu de fleurs, des messes pour le repos de son âme seraient appréciées dont les dates seront fixées par le Secrétariat de la paroisse La Résurrection, 5811 avenue Auteuil, Brossard, Québec, J4Z 1M9 (450 445-7124).