WILCOTT, Yvon



À Ste-Adèle, jeudi le 27 février 2020, est décédé monsieur Yvon Wilcott.Il laisse dans le deuil son épouse madame Yvette Jasmin, ses frères et soeurs, Gertrude, Jean, Louise-Aimée, ses beaux-frères et belles-soeurs, Françoise, Raymond, Roland, Francine et Denis, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église de Ste-Adèle (180 rue Lesage, Sainte-Adèle, Qc, J8B 2R4) le samedi 14 mars 2020 à 11h00. La famille sera présente au même endroit dès 10h00 pour recevoir les condoléances.