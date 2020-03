FONTAINE, Jacques



À Montréal, le mardi 3 mars 2020 est décédé, à l'âge de 77 ans, Jacques Fontaine, époux de feu Pascale Lajeunesse.Il laisse dans le deuil ses fils Éric (Geneviève) et Jean-Loup (Lorena), ses petites-filles Laurelou et Marion, son petit-fils Arnaud, ses frères Guy (Jill) et Robert (Nicole) sa soeur Louise (Jean) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le samedi 14 mars 2020 de 12h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Des dons au Centre intégré de suppléance rénale de l'Hôpital Sacré Coeur de Montréal seraient appréciés.