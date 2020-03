GALARNEAU, Éléna



Le 3 mars 2020, à l'âge de 61 ans, est décédée Mme Éléna Galarneau, fille de M. Pierre Galarneau et de Mme Muriel Mayer.Outre ses parents, elle laisse dans le deuil son époux Richard McCann, ses filles Jessica et Rébecca, son petit-fils Michael, son frère Alain, ses soeurs José et Sylvie, ses beaux- frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le dimanche 15 mars de 15h à 18h30.