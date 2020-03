LAPOINTE FOURNIER,

Marie-Rose



Le 29 février 2020, à l'âge de 96 ans est décédée Mme Marie-Rose Lapointe Fournier, épouse de feu M. Henri Fournier et mère de feu Jeannine.Elle laisse dans le deuil ses enfants Roger, Yvon (Louise), Nicole (Gilles), Doris (Yves), Danielle (Fernand) et sa nièce Lyne Bernier (Yvan), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-arrière- petits-enfants, son frère Georges, sa soeur Hélène (Robert), plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 21 mars 2020 à compter de 10h à:933, BOUL. PÉRIGNYCHAMBLY, QC, J3L 5H5www.dignitequebec.comsuivi des funérailles à 14h en l'église St-Joseph (165 rue Martel, Chambly).