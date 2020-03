MADORE (née GAGNÉ), Yvette



Le 21 février, à l'âge deest décédée Yvette Gagné, épouse de feu Jean-François Madore.Elle laisse dans le deuil sa fille Denise (Daniel), ses petits-enfants Jean-François (Stéphanie) et Geneviève (Michelle), ses arrière-petits-enfants Mary-Maxime, Anne-Philippe, Justin et Sacha, sa belle-soeur Yola, son neveu Jean-François ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 14 mars 2020 de 10h à 12h à505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QUÉBEC, J4J 2H5Tél. 450 463-1900Une liturgie de la Parole aura lieu le jour même dès 12h en la chapelle du salon.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher.