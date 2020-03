GAREAU, Denise

(née Labrecque)



À l'hôpital Notre-Dame de Montréal, le 3 janvier 2020, entourée de ses proches, est décédée à l'âge de 93 ans madame Denise Gareau (née Labrecque), épouse de feu Charles Gareau. Son départ laisse dans un grand chagrin sa fille Louise (Raymond), ses petits-enfants Francis (Ariane), Élise (Brice), de même que son tout petit-fils Tom. Aînée d'une famille de huit enfants, elle laisse également son frère Marcel (Nicole), sa sœur Nicole et plusieurs neveux et nièces.La famille aimerait offrir sa reconnaissance à celles et ceux qui lui ont offert amitié, présence et soutien particulièrement au cours de la dernière année.La famille recevra les condoléances au:le samedi 14 mars 2020 entre 13h et 16h. Une cérémonie commémorative se tiendra au salon à 16h.