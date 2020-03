DUPUIS, Richard



À St-Isidore, le 3 mars 2020 à l'âge de 87 ans est décédé M. Richard Dupuis, époux de Mme Thérèse Déniel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants France (Sylvain Lefrançois) et Daniel (Chantal Gauthier), ses quatre petits-enfants et ses quatre arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à compter de 10h, le samedi 14 mars en l'église de St-Isidore. Les funérailles auront lieu ce même jour à 11h. Inhumation à une date ultérieure.