Marchand, André





C'est avec émotion que nous vous annonçons le décès de monsieur André Marchand. Suite à une longue maladie, il s'est éteint paisiblement à Laval, le 3 mars dernier, laissant dans le deuil son épouse Agathe Lamontagne et ses trois enfants Marie-Nicole, Jean et Martin.Fondateur de la Bijouterie Marchand en 1958, plus tard président de la Corporation des bijoutiers du Québec, cet homme d'affaires intègre et professionnel s'est bati une réputation hors du commun auprès de sa fidèle clientèle.André Marchand sera honoré lors d'une exposition qui aura lieu le dimanche le 8 mars 2020 dès 15h30, suivi d'une cérémonie dès 19h à la :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Laval.La famille remercie grandement le personnel du Centre Santé Courville Laval pour la qualité exceptionnelle des soins dispensés à André tout au long de sa maladie.