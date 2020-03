PARÉ, Monique (née Charette)



À Montréal, le 3 février 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée Monique Charette, épouse de feu Robert Paré.Elle laisse dans le deuil son fils unique Claude (Sylvie Chagnon), ses petites-filles Cynthia et Josianne (Christian Iorio-Morin), ses arrière-petits-enfants Cédrick, Alexis, Éliam, Eva et un dernier qui naîtra bientôt. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères Yvon et Claude (Jeanne-d'Arc Laurendeau), un beau-frère Jean-Paul Lavigne et plusieurs neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le samedi 14 mars 2020 de 13h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est, Montréal. Suivront les funérailles à 16h en la chapelle du complexe.