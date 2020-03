PATENAUDE, Annette



Au Centre d'hébergement Champlain-Jean-Louis-Lapierre, à St-Constant, le 26 février 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Annette Patenaude, épouse de feu Martial Schinck.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jocelyn, Yves et Robert (Mélanie) ainsi que ses petits-enfants Léanne, Marie-Pier, Annabelle, Maxime et Katharina. Elle laisse également dans le deuil plusieurs autres parents et amis.Un merci spécial au personnel du Centre d'hébergement Champlain-Jean-Louis-Lapierre.La famille recevra les condoléances le samedi 14 mars 2020 dès 10h, à l'église de Saint-Chrysostome, suivi des funérailles à 11h.