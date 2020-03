7 stations de ski familiales au meilleur prix

Il y a encore de bons moments à vivre sur les pentes jusqu’au week-end de Pâques pour plusieurs stations, et même plus. Skier ou faire de la planche à neige coûte cher, on le sait. Encore plus avec des enfants. Heureusement, il y a moyen de s’en tirer pour bien moins cher dans des stations souvent moins imposantes mais mieux adaptées aux familles. En voici sept.

Mont Garceau

Photo courtoisie, Mathieu Dupuis

Pour une station familiale, la montagne située à Saint-Donat-de-Montcalm dans Lanaudière demeure imposante, avec une altitude de 717 mètres. Ouverte en 1964, elle accueille des habitués de longue date venant aujourd’hui avec leurs petits-enfants. Il y a 35 pistes de tous les niveaux et une nouvelle zone d’apprentissage.

Prix pour quatre heures : 36 $ par adulte, 32 $ par étudiant et 22 $ par enfant de 6 à 12 ans.

1 800 GARCEAU (427-2328)

skigarceau.com

Mont Saint-Bruno

Photo courtoisie, Patrick Palmer

Malgré une altitude modeste de 175 mètres, cette station de la Montérégie tout près de la métropole compte une vingtaine de pistes et accueille 33 000 élèves par saison à son école de glisse. Un parcours dans le sous-bois, nommé La Forêt enchantée, permet aux enfants de pratiquer leurs virages dans un décor ludique.

Tarification à l’heure pouvant être avantageuse. Prix pour trois heures : 31,50 $ par adulte, de 16 $ à 27,50 $ par enfant.

450 653-3441

skisaintbruno.ca

Mont Montcalm

Photo courtoisie, Jimmy Vigneux

À Rawdon, à moins d’une heure de Montréal, la petite station de ski cinquantenaire, tout de même dotée de 26 pistes, a l’avantage de ne pas avoir de longues files d’attente aux remontées. Nouveau tapis roulant couvert séparant la piste d’apprentissage : un côté très peu abrupt et l’autre avec plus de dénivelé.

Bloc de quatre heures : 36 $ pour les adultes, de 14 $ à 28 $ pour les enfants et les étudiants. Versant d’apprentissage : de 12 $ à 23 $. Glissade sur tubes : 10 $ de plus.

450 834-3139

skimontcalm.com

Sommet Gabriel

Photo courtoisie, Sommet Gabriel

Visible de l’A15 à Sainte-Adèle dans les Laurentides, la montagne de 23 pistes jouit d’une orientation plein sud. De niveau intermédiaire, la piste Griffon est agrémentée de décors amusants. Un parcours nommé Expérience découverte permet de voir ou revoir des notions de base avec des affiches illustrées.

Tarif : 22 $ par skieur (6 ans et plus). C’est l’un des meilleurs prix dans les stations près des grands centres.

450 229-7550

sommets.com

Gleason

Photo courtoisie, Sylvain Perreault

Près de Victoriaville, la station de 20 pistes se distingue par ses sous-bois skiables et la piste Pierre-Ling d’une longueur de 1,5 km, idéale en famille. Autres particularités : le chalet du Sommet, en bois rond et avec foyer central. Petit resto avec pizzas et nachos.

Prix d’un bloc de quatre heures : 111 $ pour une famille de quatre. Supplément de 10 $ pour la glissade sur tubes.

819 359-2300

montgleason.ca

Vallée du parc

Photo courtoisie, Stéphane Chainé

Du ski alpin et de la planche à neige en Mauricie ? Absolument. Le centre de glisse de Shawinigan comprend 33 pistes et huit sous-bois. Parc à neige avec modules de tous les niveaux. Espace jeunesse avec jeux vidéo. Glissade sur tubes et luge alpine.

Billet de quatre heures pour deux adultes et deux enfants (de 7 à 17 ans) : 102 $.

819 538-1639

valleeduparc.com

Le Relais

Photo courtoisie, Le Relais

Montagne par excellence pour la famille dans la région de Québec, la station de Lac-Beauport comprend une trentaine de pistes. On retrouve deux pistes faciles et plus longues aux extrémités ouest et est, soit la Familiale et la Dorothée. Quatre parcs à neige de divers niveaux, dont celui des mini-papoutes.