LONDERO, Huguette (née Lestage)

À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 28 février 2020, est décédée madame Huguette Lestage, épouse de monsieur Duilio Londero.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Paolo (Mylène), feu Patrick, ses petits-enfants Maude, Sandrine et Jacob, sa mère Alma Lestage (feu Léo Lestage), ses frères Denis et Serge, ses soeurs Nicole (Constant), Monique et Manon, ses belles-soeurs Andreina, Wanda et Colette ainsi que neveux et nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 14 mars 2020 à 11 h, en l'église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie (L'Acadie), située au 1450, du Clocher, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, J2Y 1A4.La famille recevra les condoléances à compter de 10 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.450-359-0990 www.lesieuretfrere.com