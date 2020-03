CORBEIL, Yvon



À Montréal, le vendredi 28 février 2020 est décédé, à l'âge de 88 ans, Yvon Corbeil.Il laisse dans le deuil ses fils Christian et Serge (Donna), ses petites-filles Olivia et Abigail, sa soeur Denise, sa compagne de vie Solange ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 14 mars 2020 de 13h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac seraient appréciés.