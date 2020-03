CHAPLEAU, Jacques



À Saint-Jérôme, le 28 février 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé paisiblement et entouré des siens Monsieur Jacques Chapleau, époux de Madame Violetta Champagne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Yves, Denis (Samantha Lim), Josée-Dominique (Ginette Boulay) et Maryse, ses petits-enfants : Lédéenne (Jean-François Fortin), Marianne (Olivier Létourneau), Étienne et Francis, ses arrière-petits-enfants Félix et Éloïse ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 mars 2020 de 9h30 à midi au complexe funéraire :Les funérailles auront lieu ce même jour à midi en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital de Saint-Jérôme ainsi que Gilles Rioux, l'ami de longue date de Jacques, pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Régional de St-Jérôme serait apprécié en sa mémoire.