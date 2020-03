LEGAULT, Jeannine

(née Millette)



À Laval, le 27 février 2020, à l’âge de 89 est décédée Mme Jeannine Millette épouse de feu M Georges Legault.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Diane (feu Daniel), Louise (Michele), feu Michel (Carmen), Serge (Caroline) et Jean-Pierre (Martine), ses 15 petits-enfants, ses 18 arrière-petits-enfants, son frère Claude, ses soeurs Gisèle et Monique, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 mars 2020 de 14h à 17h et 19h à 21h et samedi dès 9h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le samedi 14 mars à 11h, en l’église St-Elzéar, 16, boul St-Elzéar, Laval.