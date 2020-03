«99 envies d’Évasion à Paris» : à la découverte de la Ville Lumière

MONTRÉAL – Envie d’explorer Paris... tout à fait gratuitement? L’émission «99 envies d’Évasion» se consacrera dès le mercredi 11 mars aux splendeurs de la capitale française. Parce qu’au-delà de la tour Eiffel, la Ville Lumière regorge de monuments, boutiques, musées, jardins, terrasses et autres trésors à découvrir.

Journaliste de formation, Judith Ritchie a prêté sa plume à divers magazines féminins, dont «Clin d’œil», où elle a été rédactrice en chef de la section beauté pendant sept ans. Elle ne rêvait pas spécialement de l’Europe, où elle n’était jamais allée. Puis, un jour, le travail l’y a emmenée, et sa vie en a été changée.

«En 2009, je suis partie à Paris avec trois valises, mon CV et des rêves plein la tête, et j’y suis finalement restée cinq ans», résume Judith Ritchie, qui dit avoir craqué pour le mélange des cultures de Paris et son côté très social.

«Paris est une espèce de dessert pour les yeux, un bonbon, un régal, illustre l’animatrice. Visuellement, c’est tout le temps beau. J’aime marcher dans les rues. La Seine me permet de mieux aller, de respirer. C’est une ville qui permet de reconnecter avec son esprit créateur.»

Là-bas, elle a travaillé comme rédactrice en chef beauté et bien-être au prestigieux magazine «L’Officiel de la Couture et de la Mode» et a fait de la télévision. Elle a emmagasiné suffisamment d’informations sur Paris, devenue sa «ville fétiche», pour pondre le recueil «300 raisons d’aimer Paris», qui compile les meilleures adresses à y visiter hors des sentiers battus touristiques. Le bouquin vient d’ailleurs d’être réédité, aux Éditions de l’Homme, dans une version actualisée et bonifiée.

Paris VIP

Dans «99 envies d’Évasion à Paris», comme dans son livre, Judith Ritchie est notre accompagnatrice entre les 20 arrondissements de Paris. Le concept télévisé imaginé par Productions Déferlantes est pensé exactement comme «300 raisons d’aimer Paris», avec les attraits des lieux qui sont numérotés afin de faciliter le périple.

«C’est comme se retrouver dans le guide en regardant la télé. Les deux se complètent», précise Judith Ritchie. Celle-ci promet toutefois des visites inédites dans l’émission, qui a été tournée en septembre dernier.

Parmi ses coups de cœur qui défileront à l’écran, on trouve le Musée Monet, le musée flottant Fluctuart et le pont Alexandre-III. «99 envies d’Évasion à Paris» nous entraînera au jardin du Luxembourg et aux catacombes de Paris, au Little Japan et au Moulin Rouge. On ratisse large dans tous les arrondissements. On traitera également du virage vert emprunté par Paris, notamment au niveau des transports.

«On va vraiment dans des activités touristiques larges, mais qui peuvent aussi être plus pointues. On essaie de toucher à tous les publics, même les enfants. C’est comme un Paris exclusif, VIP, secret, un portrait global de choses agréables à faire là-bas. On a eu de la belle température au moment du tournage, alors les images sont ensoleillées», déclare Judith Ritchie.

«99 envies d’Évasion à Paris», le mercredi, à 20 h, dès le 11 mars. La série compte quatre épisodes de 60 minutes. La nouvelle version du recueil «300 raisons d’aimer Paris» est présentement en vente.