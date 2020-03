CARON (née JUNEAU), Martine



À Laval, le 1er mars 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Martine Juneau, épouse de feu Jean-Paul Caron.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis (Francine) et Louise (Rémi), sa petite-fille Amélie, les enfants de Francine : Vanessa et Andrew, sa soeur Françoise, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le vendredi 13 mars 2020 de 14h à 17h et 19h à 21h et samedi dès 9h. Une célébration commémorative aura lieu au même endroit samedi le 14 mars 2020 à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.