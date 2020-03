TURNER (née GRAVEL), France



Le 5 février, en voyage aux États-Unis, est décédée France Gravel, épouse de Benoit Turner.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Luc (Kate Potvin) et Patricia (Jean-Claude Paradis), ses petits-enfants Alexandra et Thomas, son frère et ses soeurs : feu Alain Gravel (Diane Mercier), Sylvie (Jean-Pierre Simard) et Lynda (Serge Cauchon), ses beaux-frères et belles-soeurs : Lorraine, Carmen, Noël et Olivier et leurs conjoints ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera samedi le 21 mars 2020 de 14h à 17h à :7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Tél. 450 463-1900Un hommage aura lieu le jour même dès 16h30 au salon.Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire peut être fait à la Société Alzheimer.