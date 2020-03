TROTTIER, Sylvain



Le 24 février 2020, à l'âge de 45 ans est décédé Sylvain Trottier de Joliette. Il était le conjoint d'April Caisse.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Mélyssa, Alexis (Lisa), Maksim et Alysha, ses soeurs Sylvie (feu Yves) et Josée (Sylvain), ses neveux et nièces autres parents et amis.La famille de Sylvain vous accueillera le samedi 14 mars à compter de 13h00 au :JOLIETTEwww.centrefunerairejoliette.comUne cérémonie aura lieu à la chapelle à 15h00.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.