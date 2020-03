ALLARD (FILION), Danièle



Décédée subitement le 2 mars 2020 à son domicile.Lui survivent son époux depuis 45 ans Dr. André Allard, ses fils Bruno (Émilie), Didier (Christina), Nicolas (Mylène) et six petits-enfants : Noah, Samuel, Thomas, Béatrice, Vincent et Charles. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux parents et amis.La famille accueillera parents et amis pour un service commémoratif le vendredi 13 mars 2020 à 13h30 à la:Les portes ouvriront 30 minutes avant le service.