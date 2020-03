DE MONTIGNY, Fernande

(née Raiche)



À Laval, le 28 février 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Fernande Raiche, épouse de feu M. Paul De Montigny.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Diane) et Lucie, ses petits-enfants Isabelle, Marie-Eve et Alexandre (Corinne), ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Jeanne, Alice et Aline, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 mars de 10h à 14h au :450-473-5934Une liturgie de la parole sera célébrée ce même jour à 14h au salon du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.