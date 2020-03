TURCOTTE, Claude



À Montréal, le 20 février 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Claude Turcotte, époux de feu Mme Paulette Lamarche.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel, Bernard (Lise), Josée et André, son petit-fils Gabriel, ses soeurs Lise et Monique, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 mars 2020 de 12h à 15h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est, Montréal.Suivra un hommage à 15h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer (cancer.ca).