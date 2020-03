LOISELLE, Michel



Le 27 février 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Michel Loiselle, père de feu Christian.Il laisse dans le deuil sa fille adorée Sophie (Vincent), Silvia (Pierre), mère de ses enfants et amie de toujours, ses petits-fils bien-aimés Victor et Harold ainsi que leur père François, sa précieuse amie Soraya et son fils Malik. Il laisse également dans le deuil ses chères soeurs Jocelyne et Francine très présentes jusqu'à la fin, ses frères Lionel, André, Jean-Paul, Claude, Guy, Yves, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 14 mars 2020 de 13h30 à 16h30. Un hommage sera célébré au salon vers 16h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.