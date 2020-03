ROUSSEAU, Marcel



À Boucherville, le 13 février 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Marcel Rousseau, retraité de Énergir, époux de Mme Diane Saulnier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Robert (Jocelyne), Nicole (feu Denis Beauséjour), ses petits-fils Philippe (Ariane), Rémi (Amélie), sa soeur Déliane (Gilles), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 14 mars de 12 h à 16 h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Une liturgie de la Parole, en présences des cendres aura lieu le même jour à 16 h en la chapelle duVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.