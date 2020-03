PERREAULT, Michel



Le 31 décembre 2019 est décédé avec courage et sérénité Michel Perreault de St-Eustache, à l'âge de 66 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe Mance Cormier, son frère André (Nicole Deschenes) et sa soeur Francine Perreault Duplessis (René Duplessis), ses neveux et nièces adorés: Mélanie, Luc, Frederick, Jean-René, Caroline, Marie-Josée ainsi que leur conjoint(e) respectif(ve) et leurs enfants. Il laisse également dans le deuil ses belles-soeurs, beaux-frères ainsi que plusieurs autres parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par despour une cause qui lui tenait à coeur, le refuge pour chatshttps://bit.ly/InMemoriam-MPLa famille souhaite également remercier le personnel de l'hôpital Sacré-Coeur, plus spécialement le département de pneumologie au 5e étage.