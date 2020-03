GUAY, Georges



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Georges Guay, le 28 décembre 2019 à l'âge de 76 ans, grand aventurier, intellectuel et déménageur de l'île de Montréal pendant 40 ans. Fils de feu Philippe Guay et de feu Yvonne Laferté, et précédé de son frère Robert Guay et de son fils Philippe Guay.Il laisse dans le deuil sa fille Johanne Guay et son époux ainsi que plusieurs amis.La famille recevra vos condoléances le 14 mars 2020 à 11h40 à la Chapelle de la Résurrection au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, une messe suivra à 12h00.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.