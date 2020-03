OUIMET, Marcel



Au CHSLD St-Lambert sur le Golf, le 6 mars 2020, est décédé, à l'âge de 91 ans, M. Marcel Ouimet, époux de feu Eva Parent.Il laisse dans le deuil sa fille Lillian Iannone (Doug), ses soeurs Denise et Pauline, sa nièce Francine (Yvon), ses beaux enfants Albert, Anita, Arthur, Denise et François, ainsi que plusieurs autres neveux et nièces, petits-enfants et arrière-petits- enfants, parents et amis.La famille vous accueillera à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2le jeudi 12 mars 2020, de 9h à 12h et de 13h à 14h. Les funérailles auront lieu à la chapelle du complexe funéraire à 14h, suivi de l'inhumation au Cimetière Urgel Bourgie, 8145, Ch. Chambly, St-Hubert, Qc, J3Y 5K2 à 15h30.