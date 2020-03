HAMEL, Victor



À Sainte-Agathe, le 28 février 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Victor Hamel.Il laisse dans le deuil ses fils Christian (Maryse Nadeau) et Sylvain (Guylaine Desroches), ses petits-enfants Audrey-Anne et Frédéric ainsi que de nombreux autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de rituels funéraires formels. Une cérémonie aura lieu dans l'intimité.Il fut confié à la :