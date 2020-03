Degré de vulnérabilité global faible à Québec

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) vient de publier les résultats de son Évaluation du marché de l’habitation (EMH) du troisième trimestre de 2019. Ce rapport trimestriel vise à déceler la vulnérabilité des marchés de l’habitation. Il en ressort que le niveau de risque global est modéré au pays, alors qu’il est plutôt faible dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec.

Photo Can Stock Photo / maron

L’EMH

L’EMH est un cadre analytique qui permet de dresser un portrait exact de la situation globale du marché de l’habitation. Il s’agit d’une analyse de la conjoncture du marché de l’habitation qui tient compte de la présence, de l’intensité et de la persistance de quatre principaux facteurs, soit la surchauffe, l’accélération de la croissance des prix des logements, la surévaluation et la construction excessive. Les résultats de l’EMH ont permis à la SCHL de brosser le portrait du marché de l’habitation du pays, et plus particulièrement de 15 RMR.

Au pays

L’évaluation globale au pays est demeurée modérée, et ce, pour un quatrième trimestre consécutif. «Nous continuons de voir des signes modérés de surévaluation à l’échelle nationale. Au troisième trimestre de 2019, la hausse des prix corrigés de l’inflation a été un peu plus forte que celle pouvant être soutenue par la croissance continue de la population canadienne et la baisse des taux hypothécaires nominaux», explique M. Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.

À Québec

Les résultats obtenus dans la RMR de Québec ont très peu évolué par rapport au trimestre précédent. «Au troisième trimestre de 2019, le marché de la revente a continué de se resserrer sans provoquer de surchauffe dans la région de Québec. Dans l’ensemble, le degré global de vulnérabilité du marché de l’habitation demeure faible», rapporte M. Mbea Bell, économiste à la SCHL.

L’organisme a ainsi maintenu le degré de vulnérabilité à un niveau faible pour la surchauffe de même que pour l’accélération de la croissance des prix.

La SCHL souligne que les signes de surévaluation des prix sont demeurés faibles, car rien n’indique que les prix des propriétés seraient supérieurs aux niveaux soutenus par les facteurs fondamentaux du marché de l’habitation, comme le revenu personnel disponible, la population et les taux d’intérêt.

Quant à la construction excessive, elle ne soulevait pas de préoccupations. En effet, la SCHL rapporte que le taux d’inoccupation des appartements locatifs a enregistré une troisième baisse annuelle consécutive, et le nombre de logements achevés et non écoulés par tranche de 10 000 habitants demeure sous le seuil de construction excessive.