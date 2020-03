THIBODEAU, Léo



À Laval, le 23 février 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Léo Thibodeau, époux de Mme Marie-Paule Majeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Alain (Louise) et Diane (Doris), ses petits-enfants Maxim, Pascal, Camille et Maxence, son arrière-petite-fille Ivy, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le dimanche 15 mars, de 13h à 15h. Une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit à 15h.