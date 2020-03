DEROUIN, Gabrielle



À l'hôpital de Hull, le 21 février 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Gabrielle Derouin, épouse de feu M. Sébastien Plamondon.Elle laisse dans le deuil son fils Jean-Michel Plamondon (Hélène De Grâce), ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 14 mars 2020 de 13h à 16h à la :3283 4E AVENUE, RAWDON, QC, J0K 1S0www.residencefunerairelabreche.com