CONSTANT, Émile

Au CHDL de Joliette, le 26 février 2020, à l'âge de 83 ans est décédé Émile Constant, conjoint de Lise Bernaquez, fils de feu Maurice Constant et de feu Simone Blouin.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Diane (Rémi), ses petites-filles Isabelle, Christine, Dominique et leur conjoint, ses arrière-petits-enfants, Naomie, Benjamin, Émilie, sa soeur Marguerite, les familles Blouin et Bernaquez.La famille vous accueillera le samedi 14 mars à compter de 11h, la célébration se tiendra à 15h45 au salon :450-589-9911www.complexefunerairejeancomtois.ca