HÉTU, Jean



À Québec, entouré de ses proches, le 28 fevrier 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean Hétu, conjoint de madame Danielle BeauléOutre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Pascale), Christian (Kathy) et Roger (Ann); ses petits-enfants: Nicolas (Jessica), Émilie (Vincent), Carolane (Philippe), Rosalie et son arrière-petit-fils Charles; ses soeurs: Suzanne, Carmen et feu Gisèle; plusieurs neveux et nièces; les enfants de sa conjointe; famille et parents proches.La famille tient a remercier le personnel de l'hopital St-François d'Assise et plus particulièrement l'unité des soins palliatifs.À sa demande il n'y aura pas de service funéraire et la disposition des cendres se fera en toute intimité familiale.