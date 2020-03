La saison de Cole Caufield est terminée

Les Badgers de l’Université du Wisconsin, l’équipe de l’espoir du Canadien de Montréal Cole Caufield, ont été écartés du portrait des séries dans la NCAA par les Buckeyes de l’Université Ohio State, samedi.

Les Buckeyes n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires au premier tour de ce tournoi éliminatoire du Big 10. Dans ce format deux de trois, les Badgers ont été sèchement vaincus 9 à 1 vendredi avant de s’incliner 2 à 1 en prolongation samedi.

Caufield a terminé le premier de ses deux affrontements avec un différentiel de -4, tout en ayant dirigé trois tirs au but. L’espoir du Canadien n’a pas noirci la feuille de pointage lors du deuxième match non plus. Il a dirigé quatre tirs sur le filet adverse.

Cette saison avec les Badgers, le choix de première ronde (15e au total) en 2019 a conservé une moyenne d’un point par match, obtenant 36 points en autant de matchs, dont 19 buts.

Il sera intéressant de voir si le Canadien décidera de faire signer un contrat d’entrée à l’athlète de 19 ans dans les prochains jours, afin qu’il puisse obtenir du temps de jeu dans la Ligue nationale de hockey ou encore dans la Ligue américaine de hockey, avec le Rocket de Laval.