Laval: une résidence pour personnes âgées à mobilité réduite est lourdement endommagée par un incendie

LAVAL – Des personnes âgées à mobilité réduite de Laval l’ont échappé belle samedi matin alors que la résidence où elles résidaient a été lourdement endommagée par un incendie.

Les pompiers de la Ville de Laval se sont rendus à la résidence en question – de type bungalow – sur la rue Nadon, dans le secteur de Sainte-Rose, d’où s’échappait de la fumée. Les pompiers ont participé à l’évacuation des résidents qui était déjà en cours.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Personne n’a été blessé et les huit personnes âgées, dont la plupart se déplacent en marchette, ont été évaluées par Urgences-santé et prises en charge par la suite par l’Urgence sociale, un service de la Ville de Laval, et la Croix-Rouge.

«À l’arrivée des premiers effectifs, il y avait de la fumée apparente à l’arrière, au toit et à une véranda», a indiqué Martin Bélisle, chef aux opérations au Service de sécurité incendie de Laval, ajoutant que l’évacuation s’est bien déroulée étant donné qu’il n’y avait pas beaucoup de fumée à l’intérieur.

«L’origine de l’incendie est électrique. Il y a eu un court-circuit dans un mur de la structure du bâtiment à l’arrière», a précisé M. Bélisle.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Vingt-six pompiers ont été dépêchés sur les lieux pour combattre l’incendie. «Les dommages sont importants, il s’agit pratiquement d’une perte totale», a mentionné le chef aux opérations.

Les résidents évacués ont été relocalisés dans une autre résidence pour personnes âgées à proximité.