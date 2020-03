«Les Mecs»: l’urgence de vivre des hommes dans la cinquantaine

MONTRÉAL – La cinquantaine est une période charnière, propice aux chamboulements. L’auteur de la comédie «Les Mecs», Jacques Davidts, et les quatre personnages principaux de la série actuellement en tournage pour l’Extra de Tou.tv en sont bien conscients.

À 50 ans, on peut encore modifier la trajectoire de son existence de manière significative. «C’est presque ton "last call"; si tu veux changer de vie, si tu te rends compte que tu n’es pas heureux, si tu veux changer quelque chose, change-le là, dit Jacques Davidts, sur le plateau de tournage de l’émission. Je pense que même les femmes dans la cinquantaine se posent la question. Ce qu’on appelait mi-temps avant, 40 ans, maintenant c’est plus 50 ans.»

Pour Christian Bégin, qui défend le rôle de Christian, un professeur d’université célibataire dont la vie est chamboulée par le retour de son fils adulte à la maison et l’arrivée de son meilleur ami récemment largué, le passage à la cinquantaine a des conséquences directes sur la perception des choses.

«Cette urgence-là crée un regard sur le monde qui est très différent, détaille l’acteur. La nature des années qu’ils ont devant eux n’est pas du tout la même que celle des années qui les précèdent. Ils se sentent vieillissants et ça crée une espèce d’angoisse d’urgence et le sentiment qu’on est un peu, à la vitesse où vont les choses, en train de courir après quelque chose qu’on ne comprend pas trop.»

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Bibittes et décalage

Outre Christian, la bande de grands amis de la comédie «Les Mecs» est composée de Martin (Normand Daneau), Étienne (Yanic Truesdale) et Simon (Alexis Martin).

S’ils peinent un peu à négocier avec l’évolution de la société (la pluralité des genres, entre autres), ils ne sont pas pour autant des machos.

«On parle des hommes de 50 ans comme des vieux messieurs, qui sont un peu tout croches, mais non, ils ont une vie active, ils sont sur internet, les réseaux sociaux, qui ont des téléphones cellulaires, qui voient du monde... Ils sont modernes, ils ne sont pas dépassés», confie Jacques Davidts.

«Ce ne sont pas des hommes de Cro-Magnons qu’on est en train de jouer, ce ne sont pas des caves, des épais; ce sont des gars qui réfléchissent et qui sont "pognés", des fois, avec des conversations de gars», ajoute Christian Bégin.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Ce sont quatre gars «qui traversent la cinquantaine avec une certaine difficulté parce que le monde change tellement vite que des fois, ils ont de la misère à comprendre la vitesse avec lequel il change, ils sont un peu en décalage.»

Bien qu’il représente une seule tranche d’âge, le quatuor interpellera un grand nombre de téléspectateurs, croit Christian Bégin.

«Le public va se reconnaître là-dedans parce qu’on vit tous ces moments où tout à coup, on dit des choses qui seraient questionnables dans l’espace public, mais qui sont validées dans l’espace intime parce qu’il y a une espèce de permissivité.»

Réalisée par Ricardo Trogi, la première saison de la série «Les Mecs» se déclinera en 10 épisodes au format de 30 minutes. Elle pourra être visionnée dans son intégralité à compter du 4 juin, sur l’Extra de Tou.tv.