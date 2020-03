Les multiples chapeaux de Marianne Farley

Connue depuis plusieurs années comme actrice, Marianne Farley a révélé ses talents de réalisatrice il y a un an en signant le court métrage Marguerite, qui lui a valu une nomination aux Oscars. Avec le drame psychologique Les nôtres, elle démontre qu’elle peut aussi porter le chapeau de productrice.

Les nôtres est le premier long métrage que produit Marianne Farley. Ce drame psychologique réalisé par Jeanne Leblanc met en vedette la jeune actrice Émilie Bierre dans le rôle de Magalie, une adolescente qui cache un lourd secret. En plus de produire le film, Marianne Farley joue le personnage de la mère de Magalie.

« Je pense que c’était compatible de faire les deux dans ce cas-ci parce que j’avais un coproducteur [Benoit Beaulieu] à mes côtés », explique Marianne Farley en entrevue au Journal.

« Le gros de la production d’un long métrage se fait en amont. Sauf que pendant la préparation du film, j’étais tellement occupée que la veille du tournage, je ne connaissais pas encore mes répliques ! (rires) Mais je connaissais très bien le personnage parce que ça faisait six ans qu’on travaillait sur ce projet-là et j’ai assez de métier pour faire confiance en mon instinct. Et heureusement, j’ai la chance d’apprendre les répliques rapidement. » Marianne Farley a commencé à développer ce projet de long métrage il y a déjà plusieurs années. C’est elle qui a mis en contact la scénariste du film, Judith Baribeau, avec la réalisatrice Jeanne Leblanc (Isla Blanca).

« Je connaissais Judith depuis longtemps et je savais qu’elle écrivait, explique Marianne Farley. Pour Jeanne, j’avais vu ses courts métrages et je l’avais déjà côtoyée sur des plateaux américains où elle était assistante à la réalisation.

« J’ai eu l’intuition que ça cliquerait entre les deux et ç’a été le cas. J’avais une histoire en tête et elles ont commencé à travailler là-dessus. Le projet s’est transformé au fil des années et Judith et Jeanne sont finalement arrivées avec une autre idée de scénario qui est devenu Les nôtres. »

Photo courtoisie

Une communauté ébranlée

Les nôtres, c’est donc l’histoire de Magalie (Émile Bierre), une adolescente qui porte un secret qui viendra bouleverser toute la petite communauté de Sainte-Adeline, où elle vit. On comprendra rapidement que la famille et l’entourage de Magalie sont prêts à vivre dans le déni pour éviter d’affronter la vérité.

« C’est très difficile de parler du film sans révéler trop de choses, admet Marianne Farley. Pour nous, la thématique principale du film, c’est comment l’être humain est prêt à se fermer volontairement les yeux pour rester dans le confort. Pour certains personnages du film, c’est trop douloureux de faire face à la vérité. »

« C’est un film qui parle du déni et du secret, ajoute la réalisatrice Jeanne Leblanc. Dans ce cas-ci, ça se passe dans une petite communauté. Mais ça pourrait aussi s’appliquer à une famille ou même à un milieu familial. »

Jeanne Leblanc dit avoir vu en audition une quarantaine de jeunes actrices avant d’arrêter son choix sur Émilie Bierre (Les beaux malaises, Une colonie). Son coup de cœur pour la comédienne de 15 ans a été instantané.

« Avec Émilie, ce qui est fascinant, c’est qu’elle est arrivée vraiment crinquée à son audition, relate la cinéaste. Je lui ai demandé si elle voulait parler du personnage et elle m’a répondu : “Non, je suis prête.” Elle a fait la scène une première fois. Je lui ai fait quelques observations. Puis, elle l’a fait une deuxième fois en intégrant parfaitement ce que je lui avais dit. Elle s’est mise à pleurer et moi aussi. Je me suis dit : “Je pense qu’on a notre actrice.” C’était assez bouleversant. Elle le voulait. Et elle l’a eu.

« Je travaille beaucoup comme assistante à la réalisation et des acteurs, j’en ai vu énormément à l’œuvre. Et je peux dire qu’Émilie est dans une classe à part grâce à sa capacité à se concentrer et à rentrer dans un rôle. C’est assez impressionnant. »

► Les nôtres prend l’affiche le 13 mars