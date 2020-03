Son enfance difficile est un frein à notre couple

Je suis avec mon conjoint depuis cinq ans. Quand on s’est rencontré, je sortais d’une relation toxique et j’avançais à tâtons, de peur de me tromper encore une fois. Mais au bout d’un an, je me suis bien rendu compte que l’homme que j’avais dans ma vie n’avait rien des machos que j’avais connus jusqu’alors.

C’est un garçon qui a eu une enfance difficile auprès d’un père alcoolique et violent et d’une mère qui n’avait pas les reins assez solides pour y faire face et défendre sa famille de façon adéquate. Elle a enduré son homme jusqu’à en mourir. Ce qui fait que lui et ses deux sœurs en ont gardé des séquelles indélébiles.

J’ai mis un certain temps moi-même à reconnaître l’ampleur du drame qui l’avait torturé pendant toute son enfance et sa jeunesse. Mais j’en ai pris la pleine mesure quand je me suis rendu compte qu’il était hypersensible, au point de ne pas pouvoir supporter la moindre dispute entre nous. Il met deux semaines à se remettre de chacune de nos chicanes.

Non pas qu’on se dispute à tout propos, loin de là, mais une simple engueulade le met sens dessus dessous. Comme il a du mal à exprimer ce qu’il ressent et qu’il fige quand je l’attaque de front, je ne sais plus comment faire valoir mon point de vue.

Peu à peu je me suis aperçu du mal qu’il avait à assumer ses responsabilités. Il ressent tout commentaire négatif à son endroit comme un poids. Même si je m’occupe de tout dans la maison et que lui fait comme s’il était un invité de passage, il n’accepte pas que je lui en fasse la remarque. Non seulement il n’est pas l’homme fort sur lequel je peux me reposer de temps en temps, mais il n’est même pas capable d’être une bouée de sauvetage à l’occasion. Dès qu’il a une responsabilité à prendre, il se défile.

Et le comble, c’est qu’il n’aime pas son travail. Il a choisi la mauvaise voie et ne se sent pas disposé à faire les efforts pour s’en sortir. Alors il végète de job en job sans aucune passion pour ce qu’il fait. Je ne sais plus par quel bout le prendre tant j’ai peur qu’il s’effondre au moindre commentaire négatif.

Mais en même temps, je ne suis plus capable de l’entendre me répéter que son passé est la cause de son état actuel. Et comme je suis rendue à 40 ans, que je voudrais avoir des enfants et que le temps presse, que ce n’est certainement pas avec lui que je vais les faire, que me reste-t-il comme solution ?

J’ai peur pour notre avenir

Vous avez plutôt peur pour votre avenir à vous que pour votre avenir commun. Lequel me semble assez peu probable. Car ce qui ressort de votre description, c’est votre profond malaise de vivre avec un homme qui ne correspond en rien à ce que vous espérez comme conjoint, mais à qui vous n’osez pas dire la vérité, ou mettre les points sur les I si vous préférez, de peur de l’ébranler encore plus. Et honnêtement, ce n’est pas lui rendre service que d’agir ainsi.

Selon moi, ce garçon aurait besoin d’une sérieuse thérapie pour transcender son passé et enfin devenir un adulte. De votre côté il y aurait urgence de réviser vos priorités. Quand la personne qu’on aime nous mène à un tel niveau de désagrément, il faut se demander si on l’aime encore ? Je sens qu’au fond de vous, vous savez pertinemment que vous ne fonderez pas de famille avec lui, et il faut avoir le courage de vous l’avouer et de le lui dire. Poursuivre cette relation dans le déni de vos véritables sentiments à l’endroit de cet homme risque de rendre encore plus difficile à digérer pour lui, votre décision finale.