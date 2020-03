Un bourgogne chardonnay très sérieux

Domaine François Carillon, Bourgogne 2017

38,75 $ - Code SAQ : 12400861 – 13 % - 1,6 g/L

En 1988, François Carillon a commencé a rejoint son père, Louis, dans les vignobles du domaine familial de Puligny, dans la Côte de Beaune, tandis que son frère, Jacques, était responsable des vinifications. Pendant deux décennies, Carillon père et fils ont maintenu la qualité très haute et leur domaine est devenu l’une des adresses les plus fiables de l’appellation.

Puis, en 2010, les deux frères se sont séparés. François cultive aujourd’hui une dizaine de parcelles sur les communes voisines de Puligny, Chassagne et Saint-Aubin. Son bourgogne blanc générique commande des attentes élevées. Par son prix, d’abord, mais aussi par l’origine des raisins: deux parcelles à Puligny-Montrachet et d’une parcelle à Meursault.

Sans parler d’aubaine (elles sont rares en Bourgogne), je dirais que ce 2017 est à la hauteur de la réputation des Carillon. Un nez élégant, du volume et du gras en bouche, des saveurs précises de poire, que des amers de qualité tirent en finale. Longueur et complexité dignes de mention pour l’appellation. Une belle bouteille pour l’amateur de Bourgogne blanc de facture classique.

Santé!

$$$$ - ★★★★

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.