Un manque d’opportunisme

Seul marqueur du Canadien, Jake Evans a déjoué Chris Driedger à la suite d’un bel effort individuel.

« J’ai l’impression que les deux équipes ont été nez à nez pendant la majeure partie de la rencontre. Quand tu as des occasions de marquer, tu dois en profiter. C’est ce qu’ils ont fait et c’est ce qui a fait la différence. »

– Jake Evans​

Après avoir marqué six buts à Brooklyn, le Canadien a été limité à un seul but lors de son séjour de deux matchs en sol floridien. Il s’était écoulé 111 min 54 s entre le but de Joel Armia, inscrit mardi, et celui d’Evans.

« On doit trouver une façon de marquer. Il y a quelque temps, on a eu une bonne séquence où tout semblait entrer. Dernièrement, ça ne rentre pas autant. Il faut retourner à la base, aller au filet et sauter sur les retours. »

– Xavier Ouellet

Pour la deuxième fois en une semaine, Claude Julien a fait confiance à Charlie Lindgren. L’Américain a cédé trois fois sur 31 tirs. Même s’il s’en voulait sur le but de MacKenzie Weegar, il a monté la garde de belle façon pendant toute la rencontre.

« J’étais content d’avoir l’occasion de retrouver le filet. Chaque fois qu’on fait appel à moi, je veux être en mesure de donner une chance à l’équipe de gagner. J’ai l’impression d’avoir réussi ce mandat ce soir [samedi]. Il n’y a peut-être que le deuxième but que je n’ai pas aimé. »

– Charlie Lindgren

En matinée, Shea Weber est revenu sur le combat qu’il a livré à Michail Sergachev, à Tampa. De retour au vestiaire, le jeune s’était dit secoué d’avoir dû en venir aux coups avec l’un des joueurs qu’il admire le plus.

« C’est un bon jeune et un bon joueur. Je ne le déteste pas plus aujourd’hui. Ça fait partie du jeu. »

– Shea Weber