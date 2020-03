C’est un camp d’entraînement spécial chez les Nationals de Washington. Pour la première fois de leur histoire, les joueurs et les entraîneurs se sont pointés à leur complexe d’entraînement de West Palm Beach en tant que champions de la Série mondiale. Une sensation spéciale, mais qui a été de courte durée.

• À lire aussi: Les Astros sous la loupe

C’est le retour à la réalité. Les joueurs des Nationals ont repris le collier avec les matchs préparatoires de la Ligue des pamplemousses. Ils ont maintenant une cible dans le dos.Une situation qui ne fait pas peur au gérant des Nationals.

« On ne vise rien de moins qu’un autre championnat, a indiqué Dave Martinez. Le mot que je répète à mes joueurs depuis le premier jour est processus. On doit se concentrer sur ce qui nous a donné du succès la saison dernière, et notre identité en tant qu’équipe.

« Lorsqu’une formation gagne un championnat, elle goûte à quelque chose de spécial. Par la suite, elle tentera par tous les moyens de goûter à nouveau à cette saveur. »

Demeurer affamés

Les joueurs des Nationals ont eu un hiver plus court qu’à l’habitude. Toutefois, ils avaient tous le sourire aux lèvres lorsqu’ils ont sauté sur le terrain pour la première fois depuis le 30 octobre.

« Tu arrives toujours au camp avec la mentalité de vouloir bâtir quelque chose avec tes coéquipiers, a expliqué le voltigeur Adam Eaton. On a bien célébré notre conquête, mais il est temps de regarder devant nous.

« Le camp d’entraînement va nous permettre de tourner la page. On n’aura pas le choix parce que les autres équipes vont nous attendre de pied ferme. »

Ses coéquipiers sont revenus avec le même objectif en tête pour la prochaine saison.

« Au baseball, que tu sois dans les majeures ou dans les mineures, le plus gros défi est de demeurer affamé. C’est beau d’atteindre les majeures, mais tu dois être en mesure d’y demeurer », d’ajouter Eaton.

« C’est un peu la même chose avec la Série mondiale. C’est très difficile de s’y rendre, mais encore plus d’y retourner. La bonne nouvelle, c’est ce que nous connaissons maintenant les ingrédients pour nous y rendre. »

Les Nationals ont prouvé qu’il n’est pas nécessaire de remporter le championnat de sa division pour gagner la Série mondiale.

Répéter le tour de force

Après un début de saison difficile, ils ont réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires en obtenant le titre de « meilleurs deuxièmes ». Ils ont battu les Brewers de Milwaukee grâce à une remontée lors du match suicide.

Puis, ils ont battu les Dodgers de Los Angeles avant de balayer les Cardinals de St. Louis. Puis, en Série mondiale, alors qu’ils étaient les négligés, ils sont venus à bout des Astros de Houston.

Est-ce qu’ils pourront répéter ce tour de force en 2020 ?

Ça sera difficile même si les lanceurs Max Scherzer et Stephen Strasburg connaissent de grosses saisons.

La pression sera forte sur les jeunes, en particulier sur Victor Robles, Juan Soto et Carter Kieboom, afin qu’ils produisent avec régularité. Ils pourraient avoir leur mot à dire dans la destinée des Nationals.

Nationals de Washington

Directeur général : Mike Rizzo | Gérant : Dave Martinez | Fiche en 2019 : 93-69 | Rang : 2e (meilleurs deuxièmes)

Acquisitions importantes : Will Harris (releveur), Starlin Castro (deuxième-but),

Départ significatif : Anthony Rendon (troisième-but)

La vie sans Rendon

Photo d'archives, AFP

Une équipe championne peut s’attendre à perdre quelques joueurs d’impact après sa conquête. On peut dire que les Nationals ont évité le pire durant la saison morte alors que leur noyau est presque demeuré intact. Ils ont tout de même perdu un joueur qui a eu son gros mot à dire dans les succès de 2019 : Anthony Rendon.

Le joueur de troisième but a accepté un pacte de sept ans et 245 millions $ des Angels de Los Angeles, soit 30 millions de plus que la dernière offre déposée par les Nationals.

Le départ de Rendon va avoir des conséquences chez la formation de la capitale américaine. On ne remplace pas un gars qui a frappé 34 circuits et produit 126 points en claquant des doigts. Les Nationals devront combler la perte de production d’un joueur qui était aussi un leader dans le vestiaire.

Vers qui le gérant Dave Martinez va-t-il se tourner ? Carter Kieboom. Le choix de premier tour des Nationals en 2016 aura toutes les chances de se faire valoir au troisième coussin.

« C’est un espoir qui deviendra une vedette dans les prochaines années, a souligné Martinez lorsqu’interrogé à ce sujet. Trea (Turner) était une option, mais je voulais garder une certaine stabilité au milieu de l’avant-champ. »

Pour ce qui est du principal intéressé, il entend bien saisir la chance en or qui s’offre à lui.

« J’ai la même philosophie que les autres années, a souligné Kieboom au début du camp. Je ne ressens pas plus de pression que l’an dernier. Je vais continuer de me concentrer sur ce que je peux faire sur le terrain.

« C’est ce qui m’a amené dans les majeures et c’est ce qui va m’amener au prochain niveau. »

L’an dernier, les Nationals ont donné des matchs à Kieboom à l’arrêt-court et au deuxième but.

« C’est une bonne nouvelle de savoir que je vais pouvoir me concentrer à 100 % sur mon jeu au troisième coussin. Ça m’aide beaucoup dans ma préparation. »