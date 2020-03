Vivre selon ses convictions

La télévision nous permet ces jours-ci de découvrir des gens qui ont choisi de vivre selon leurs convictions. S’ils attirent parfois les regards et les préjugés, ils ont su se créer un univers confortable qui les rend heureux et dont on peut tirer certaines leçons.

Être libre et en harmonie

Si le commun des mortels s’achète un condo, une maison ou loue un appartement, pour une petite communauté, le quotidien est synonyme d’aventure. Julien Roussin-Côté s’inscrit dans cette catégorie de personnes.

Il a choisi un mode de vie atypique. Il vit à l’année dans un tout petit véhicule récréatif. Ce mode de vie est aussi devenu son métier en fondant le site et le blogue Go-Van (go-van.com) et en écrivant le livreVie de van qui se veut un guide pour tous ceux qui aiment voyager en toute liberté. « À 31 ans, j’ai fait une mise de fonds sur mon premier condo. J’étais vraiment excité, mais me retrouver dans cette boîte blanche n’a pas eu l’effet escompté. Toutes les fins de semaine je courais les boutiques pour le meubler. Je dépensais sans me sentir plus heureux. J’avais l’impression d’être emprisonné. Parallèlement, j’avais une vieille van qui me permettait de faire des petits séjours, d’aller à la rencontre de la communauté vanlife. J’ai amené mon gagne-pain sur la route et ne suis jamais retourné dans mon condo. »

Depuis plus de six ans, Julien vit sur la route. Dans la série La belle vie avec Go-Van, il part à la rencontre d’autres gens qui, comme lui, ont choisi une vie hors norme. Une vie pour être en harmonie avec leurs convictions, qu’elles soient écologiques ou financières, ou pour embrasser une expérience familiale ou épicurienne sans la pression et le rythme effréné rattachés au quotidien conventionnel. « Dans l’émission, il n’y a pas que de gens qui vivent dans une van, mais des gens qui ont tout quitté pour trouver les ingrédients de l’équilibre et du bonheur. Ils ont des motivations différentes. Certains ont choisi de vivre au rythme des enfants, veulent vivre moins de stress, ne plus avoir de dettes. Tout le monde peut en retirer quelque chose. »

Avant-gardiste et créatif

Julien cite notamment Jacob et Isabelle qui font la tournée des festivals dans le Mixbus, leur studio de son, la famille Denault qui vit dans une géonef faite de matériaux recyclés, de boue, de pneus, de bouteilles, complètement autosuffisante, Bonnie qui possède trois bateaux-maisons et une île, Beige qui a choisi de vivre dans une yourte sans eau ni électricité, été comme hiver.

« Il n’y a pas qu’un seul modèle de vie dite hors norme. Je connais un couple d’infirmiers qui est dépêché dans différents hôpitaux qui vivent dans leur van. Ils choisissent les lieux en fonction des saisons. Si certains retraités ressentent une certaine nostalgie de ce mode de vie, pensons au mythique Westfalia, je trouve que c’est plutôt avant-gardiste et créatif. »

Liberté et bonheur sont des mots communs à tous ceux qui vivent hors des sentiers battus. « Ces modes de vie sont de plus en plus connus et nous ne sommes plus perçus comme bizarres. Au contraire, je crois que les gens nous trouvent inspirants. Certains m’ont dit : “Wow ! Tu l’as fait !” puis, “Grow Up !” C’est vrai que j’ai perdu des amis quand j’ai décidé de partir en van, mais sortir de ma zone de confiance fait ressortir le meilleur de moi-même. »

♦ La belle vie avec Go-Van Jeudi 20 h sur Unis

En marge du monde

Le rappeur Samian parcourt la planète pour aller à la rencontre de gens qui ont choisi un mode de vie particulier. On découvre notamment Kim et Jim qui vivent sur l’île déserte de Wilderness Island à 40 km de l’Australie, la famille Gifford qui vit sur un voilier depuis 10 ans (ils ont visité une trentaine de pays) ou l’Irlandais Yongyuan Long qui a quitté son boulot de technicien en équipements médicaux pour devenir gardien spirituel dans un monastère taoïste au Guatemala.

Première saison disponible au www.tv5unis.ca

Être prêt à tout bris de normalité

Benoît est survivaliste et autonomiste. Il se défend de mener une vie hors norme puisque son quotidien est tout ce qu’il y a de plus normal et rangé.

L’homme d’affaires et président d’entreprise vit sur la Rive-Nord. Les week-ends, il continue d’entretenir son repère, un magnifique chalet sur le bord de l’eau qui lui permettrait de bien vivre en cas de catastrophe. C’est là que Patrice Godin et l’équipe de la série Survivalistes l’ont rencontré. Le survivalisme n’est pas son mode de vie (contrairement à d’autres), mais chose certaine, il est le citoyen le plus prêt et le mieux organisé en cas d’imprévu majeur.

« On ne sait jamais ce qui peut arriver. Aujourd’hui [l’entrevue a eu lieu il y a une dizaine de jours], il y a le blocage des trains. Le propane n’est pas acheminé, ni les désinfectants permettant aux villes de fournir l’eau potable. Les grandes surfaces commencent à manquer de marchandises, les fermiers sont inquiets. Il y a le coronavirus qui devient une pandémie. Les gens sont en quarantaine en Chine, en Italie. Il y a eu du verglas à Terre-Neuve, des inondations à Sainte-Marthe. Les gens sont-ils préparés à ces situations ? Non. Quand c’est toi que ça touche, t’es en crise, en moment de survie. Moi, je ne suis jamais nerveux. »

Benoît peut facilement vivre jusqu’à un an et demi avec sa famille en cas de situations extrêmes. Il pourra vivre en sécurité, être au chaud, s’hydrater, manger, se défendre. « La sécurité civile du Québec nous dit d’avoir en réserve de la nourriture pour 72 heures. C’est rire du monde. Peut-on se fier sur nos gouvernements en cas de bris de normalité ? Oui, mais dans quelles conditions ? Si tu veux attendre des heures pour avoir de l’eau potable, si tu veux coucher 30 000 dans un stade. Moi, je préfère être autonome. »

Instinct de survie

L’instinct de survie, Benoît l’a acquis très vite. À 12 ans, il savait déjà chasser, trapper et tirer à l’arc. Il dévorait les livres de Paul Provencher. Le Guide du trappeur a déclenché quelque chose en lui. Père à 16 ans, il a dû travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. En l’an 2000, il est victime d’un incendie. Un événement qui a changé sa vie. Aujourd’hui, il possède son jardin, ses lapins, ses poules, une source, une cabane à sucre.

En participant à la série, Benoît espère sensibiliser les gens à se préparer comme il le fait depuis 40 ans. « Je ne suis pas en panique, mais c’est important d’informer les gens. Si je peux convaincre 1000 personnes, ce seront 1000 personnes qui vont moins souffrir. » Il regrette l’incompréhension de certaines personnes qui déforment l’information ou ridiculisent la démarche. « Plus de 3 millions et demi d’Américains sont survivalistes. Bill Gates l’est. Il possède des bunkers de luxe souterrains. Comme plusieurs hommes riches, comme les gens qui nous gouvernent. L’armée, la police, les pompiers, tous des survivalistes. Il n’y a pas de raison de rire de ceux qui sont prêts. »

♦ Les survivalistes Mercredi 19 h 30 à MOI ET CIE

Jusqu’au déclin

Les situations apocalyptiques et le survivalisme ont souvent alimenté la fiction. Hasard ou air du temps, Netflix accueillait la semaine dernière son premier film québécois. Une œuvre de Patrice Laliberté avec Réal Bossé, Guillaume Laurin et Marc-André Grondin. On y fait la connaissance d’un père de famille qui suit une formation survivaliste dans un repère autonome afin de faire face à différentes catastrophes.

Disponible sur Netflix