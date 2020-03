Anxiété bourgeoise

Depuis que j’ai des placements pour la peine, c’est la première fois que les marchés boursiers subissent une dérouillée aussi considérable.

Moi qui suis généralement distraitement les indices et qui regarde mes relevés une fois par mois, me voilà à consulter les rendements plus souvent que les statistiques du Canadien. Ça fait au moins quelque chose d’intéressant à suivre cette année. Tant qu’à regarder une descente...

Anxiogène

Les marchés vont finir par remonter, ce qui n’est pas nécessairement le cas de la fiche de vos joueurs favoris. Nous sommes plus près de la fin que du début de la plus longue période de croissance de l’histoire du capitalisme. L’investisseur consciencieux sait que l’heure est à la prudence et que les aubaines viendront.

N’empêche qu’il y a quelque chose d’anxiogène à se regarder s’appauvrir soi-même entre l’ouverture et la fermeture des Bourses. On sait qu’on va regagner ce qu’on a perdu sur le long terme, mais sur le court terme, ça fesse. Surtout pour ceux qui auront besoin de leur argent avant que les marchés reprennent !

La confiance

Ça rappelle, en tout cas, que notre condition financière et notre niveau de vie, ça ne tient pas à grand-chose. Depuis 2017, la tendance haussière déjà fortement engagée sous Obama continue plus résolument sous son successeur. Les marchés adorent Trump parce qu’il baisse les taxes et dépense en fou mais, à la fin, jusqu’à quel point c’est solide, tout ça ?

À la confiance que la masse des investisseurs a dans l’avenir rapproché. Suffit d’un virus qui se met à circuler un peu trop librement et ça disparaît. Un président qui banalise le COVID-19 et ça empire.

À la fin, il faut garder en tête que ce sont des problèmes de privilégiés, les petites angoisses des bourgeois qui ont le luxe de s’inquiéter de leurs placements. Ce n’est pas le cas de tout le monde. Ça prend des semaines comme celles-là pour s’en souvenir.