C’est arrivé la semaine du... 8 mars

8 mars 1957

La Cour suprême du Canada déclare inconstitutionnelle la loi « du cadenas » instaurée par le gouvernement Duplessis pour freiner les groupes communistes.

9 mars 1980

Photo : Archives de la Ville de Montréal, Johanne Palasse, 1996, Collection du Centre d’histoire de Montréal.

Alain Simard et André Ménard créent le Festival international de Jazz de Montréal, devenu aujourd’hui l’un des plus importants festivals de musique au Canada. Au fil des ans, les festivités auront eu lieu sur différentes rues de la ville, de la rue Saint-Denis au centre-ville, avant de s’installer définitivement dans le voisinage de la Place-des-Arts. Au fil des ans, les organisations auront reçu des centaines de milliers de visiteurs et les plus célèbres figures du jazz, d’Oscar Peterson à Miles Davis, en passant par Ella Fitzgerald ou Wynton Marsalis.

10 mars 1876

Photo : Années 1940, Archives de la Ville de Montréal, VM94-Z642-15.

À Boston, Alexander Graham Bell réussit un test de fonctionnement de sa nouvelle invention, le téléphone, alors qu’il appelle son assistant : « Monsieur Watson, venez ici, je veux vous voir. » À Montréal, le téléphone se démocratise dans les années 1920, quand le réseau est étendu. La compagnie Bell téléphone s’installe en 1929 sur la côte du Beaver-Hall et emploie plusieurs centaines de personnes, comme les téléphonistes. On reconnaît aux femmes, à l’époque, des qualités de douceur et des habiletés de communicatrices qui les prédisposeraient à ce métier, et plusieurs d’entre elles font leur entrée sur le marché du travail par cette voie.

11 mars 1848

Entrée en fonction du premier gouvernement responsable du Canada-Uni avec Louis-Hippolyte Lafontaine et Robert Baldwin, concrétisant ainsi à travers le compromis certaines des revendications mises de l’avant par les Patriotes.

12 mars 1922

Naissance à Lowell (Massachusetts) de l’écrivain franco-américain Jack Kerouac, personnage phare de la génération « beat », connu pour son roman Sur la route. Il est décédé en 1969.

13 mars 2002

Louise Harel, députée et ministre sous plusieurs gouvernements péquistes, devient la première femme à accéder à la présidence de l’Assemblée nationale.

14 mars 1907

La Loi des établissements industriels est modifiée par Québec pour fixer à 14 ans l’âge minimum des enfants pouvant travailler dans les usines. Ils devront fournir une preuve d’instruction pour être embauchés.