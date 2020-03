C’est comme ça que je t’aime : une touche bien personnelle

François Létourneau a puisé dans ses souvenirs d’enfance à Sainte-Foy pour pondre sa nouvelle série, C’est comme ça que je t’aime.

Réalisée par Jean-François Rivard, son fidèle complice, cette comédie dramatique relate le parcours de Gaétan, Huguette, Serge et Micheline, deux couples de banlieusards en crise au cœur des années 1970, qui s’enfoncent pour devenir des vedettes du crime organisé. « C’est une série personnelle, mais pas autobiographique, précise l’auteur. Mes parents avaient une relation sulfureuse, mais ils n’ont jamais voulu se tuer ! »

Rencontré au terme du visionnement de presse des deux premiers épisodes, François Létourneau semble soulagé. L’auteur et acteur confie qu’il était plus détendu le mois dernier à Berlin, où C’est comme ça que je t’aime était présenté en première mondiale. Il faut dire qu’au Québec, les attentes sont particulièrement élevées envers cette nouvelle offrande du tandem derrière Les invincibles et Série noire, deux séries marquantes du petit écran.

« Ça met une pression, admet le diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Montréal. Les gens vont comparer. C’est inévitable. Mais Jean-François et moi, on avait le goût de faire une troisième série ensemble. »

François Létourneau raconte avoir travaillé « vraiment fort » pour s’assurer que C’est comme ça que je t’aime, qu’on retrouve sur l’Extra d’ICI Tou.tv depuis vendredi, propose « quelque chose d’unique ».

« Mais en même temps, je reste moi-même. Je n’ai pas cherché à changer mon style comme auteur. »

Les femmes en avant

C’est comme ça que je t’aime a néanmoins permis à François Létourneau de modifier certaines habitudes. Après avoir écrit des séries majoritairement masculines, il désirait rétablir un semblant d’équilibre en plaçant ses héroïnes au cœur du récit. Résultat : Marilyn Castonguay et Karine Gonthier-Hyndman ont hérité de rôles de femmes modernes, riches et complexes.

« C’est un reproche que je m’étais fait durant Série noire, explique l’auteur. Dans la deuxième saison, certains personnages féminins étaient un peu accessoires. Tout tournait autour de Denis et Patrick. Des fois, je m’en apercevais en tournage. Les actrices n’étaient pas utilisées à leur plein potentiel. »

Inspiration maternelle

Pour créer le personnage d’Huguette, une mère de famille dévouée, attentionnée, aimante, mais malheureuse, François Létourneau s’est inspiré d’une personne chère : sa propre mère.

« Au début, on sent qu’Huguette est prisonnière d’une vie qu’elle n’aime pas. Elle n’aime plus son mari. Après, elle s’épanouit en commettant des crimes. Ma mère a une histoire complètement différente, mais elle fait partie de cette génération de femmes qui avaient une carrière et une vie familiale contraignantes. C’était l’époque où les hommes ne faisaient pas grand-chose quand ils rentraient du travail. Plus jeune, j’ai senti ma mère en colère contre ça. »

Projet de film

C’est comme ça que je t’aime pourrait vivre pendant plusieurs années. François Létourneau a d’ailleurs commencé à écrire la deuxième saison. Il attend le feu vert du diffuseur pour passer en cinquième vitesse.

« Je sens que j’ai vraiment du jus pour faire plusieurs saisons. L’idée que j’ai présentée à Radio-Canada, c’est qu’on retrouve ce quatuor à chaque été durant ces mêmes trois semaines, quand les enfants sont au camp. Les adultes virent fous et redeviennent des criminels. »

Quant au projet de long métrage qu’il développe avec Luc Déry et Kim McCraw de micro_scope, la boîte de production derrière Incendies de Denis Villeneuve et Gabrielle de Louise Archambault, il macère. Refusé une fois aux institutions, il nécessite quelques ajustements.

François Létourneau souhaite retravailler son scénario, mais puisque C’est comme ça que je t’aime occupe tout son temps, il préfère le laisser reposer pour y revenir plus tard.

L’action du film se situe dans une entreprise spécialisée en télécopie... en 2006. « C’est l’année où j’ai débranché mon fax ! » rigole Létourneau.

Le long métrage brosse le portrait des employés de cette compagnie désuète vouée à disparaître. « C’est un film sur l’amour à sens unique. Tous mes personnages aiment sans être aimés en retour. C’est un peu weird, mais c’est une histoire que j’aime beaucoup. »

