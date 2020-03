Envers et contre tous

Les camps d’entraînement du baseball battent leur plein. Les 30 formations fourbissent leurs armes en prévision de la saison régulière qui s’amorcera le 26 mars.

Les Astros de Houston se sont fait prendre la main dans le sac pendant la saison hivernale. Des vols de signaux, une poubelle, un bâton et des moyens technologiques ont placé la formation texane dans une situation très inconfortable.

Les conséquences ont été très lourdes : des suspensions d’une saison à l’entraîneur-chef A.J. Hinch et au directeur général Jeff Luhnow, une amende de 5 millions et l’annulation de leurs deux premiers choix au repêchage en 2020 et 2021.

Par contre, aucun des joueurs n’a été sanctionné, en raison de leur collaboration dans le processus d’enquête.

De plus, cette histoire a eu des répercussions chez d’autres formations du baseball majeur. Alex Corea et Carlos Beltran, qui ont été impliqués de près dans les vols des signaux des Astros, ont été congédiés respectivement à titre de gérants des Red Sox de Boston et des Mets de New York.

Sans Cole

On peut se poser la question suivante : quel type de saison connaîtront les Astros en 2020 ?

Ils n’ont pas perdu d’éléments importants chez les joueurs de position. Jose Altuve, Alex Bregman, Carlos Correa et Yuli Gurriel formeront encore l’avant-champ.

Au champ extérieur, Michael Brantley, Georges Springer et Josh Reddick seront encore à leur poste. Cependant, les Astros se croisent les doigts afin que leur espoir Kyle Tucker puisse connaître une saison d’éclosion. Il ne faut pas oublier Yordan Alvarez, qui sera surtout utilisé comme frappeur désigné.

Au monticule, la rotation de partants a subi une perte importante avec le départ de l’as Gerrit Cole, qui a accepté un faramineux contrat des Yankees de New York. Justin Verlander et Zach Greinke seront à nouveau les piliers à cette position. Les Astros pourront également compter sur Lance McCullers Jr, qui effectuera un retour au jeu après une opération « Tommy John ».

L’enfer à l’étranger

Le départ de Will Harris pour Washington fera mal à l’enclos de relève. Roberto Osuna sera encore l’homme de confiance en fin de match, et Ryan Pressly lui mettra la table. Pour le reste, il y a quelques interrogations.

Ce ne sera pas une partie de plaisir pour les Astros, surtout lorsqu’ils joueront à l’étranger. À certains endroits, comme New York, ils vivront un enfer du début à la fin de chaque série.

Des huées, ils en entendront chaque fois qu’ils se présenteront au bâton ou qu’ils effectueront un retrait. On va souhaiter que les amateurs n’aillent pas trop loin, même s’ils ont le droit de s’exprimer. La force de caractère des hommes de Dusty Baker sera testée à tous les points de vue.

Les joueurs des Astros voudront prouver qu’ils peuvent gagner des matchs, le championnat de la Ligue américaine et la Série mondiale sans voler les signaux. C’est aussi simple que cela.

Est-ce qu’ils réussiront ce tour de force ? Ce n’est pas impossible, mais personne ne leur offrira les victoires et les championnats sur un plateau d’argent.

ASTROS DE HOUSTON

Directeur général : James Click | Gérant : Dusty Baker | Fiche en 2019 : 107-55 | Rang : 1er (champions de leur division et finalistes de la Série mondiale)

Acquisitions importantes : Dustin Garneau (receveur), Blake Taylor (lanceur)

Départs significatifs : Gerritt Cole (lanceur), Will Harris (releveur), Robinson Chirinos (receveur)

Coup d’œil sur les autres équipes de la section ouest

A’S D’OAKLAND

Directeur général : David Forst | Gérant : Bob Melvin | Fiche en 2019 : 97-65 | Rang : 2e

Acquisitions importantes : T.J. McFarland (lanceur)

Départs significatifs : Brett Anderson (lanceur), Homer Bailey (lanceur), Dustin Garneau (receveur), Tanner Roark (lanceur), Jurickson Profar (deuxième-but)

Analyse : Les A’s sont la preuve qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une masse salariale astronomique pour connaître de bonnes saisons. Au cours des deux dernières années, ils ont réussi à participer aux séries en remportant 97 victoires. Même s’ils ont perdu trois lanceurs sur le marché des joueurs autonomes, les A’s auront encore une rotation solide de partants. Toutefois, elle devra demeurer en santé. C’est la clé. Le releveur numéro un, Liam Hendricks, aura la mission d’égaler ses performances de l’an dernier. Si ce n’est pas le cas, ils ont un plan B. Au bâton, la puissance ne sera pas un problème avec la présence des Matt Chapman, Marcus Semien et Matt Olson. Le gérant Bob Melvin comptera encore beaucoup sur ses trois joueurs pour avoir du succès. Cependant, les autres joueurs du rôle offensif devront également contribuer pour assurer les A’s d’une autre participation aux séries.

RANGERS DU TEXAS

Directeur général : Jon Daniels | Gérant : Chris Woodward | Fiche en 2019 : 78-84 | Rang : 3e

Acquisitions importantes : Corey Kluber (lanceur), Kyle Gibson (lanceur), Jordan Lyles (lanceur)

Départs significatifs : Delino DeShields Jr (voltigeur), Nomar Mazara (voltigeur)

Analyse : Les Rangers inaugureront un nouveau stade, le Globe Life Field. Ils voudront établir une tradition gagnante dans leur bijou de 1,1 milliard $. L’état-major de la formation texane a mis tout en place pour avoir une formation qui pourra rivaliser avec les A’s et les Astros dans leur division. Ils ont ajouté trois lanceurs partants pour donner de la profondeur à une rotation qui en manquait en 2019. Lance Lynn et Mike Minor seront les deux chefs de file, sur qui les Rangers comptent pour les mener aux séries. La vitesse sera encore l’une des principales qualités de l’attaque, qui aura besoin d’un effort collectif pour mettre des points au tableau indicateur.

ANGELS DE LOS ANGELES

Directeur général : Billy Eppler | Gérant : Joe Maddon | Fiche en 2019 : 72-90 | Rang : 4e

Acquisitions importantes : Anthony Rendon (troisième-but), Justin Bour (premier-but), Jason Castro (receveur)

Départs significatifs : Kole Calhoun (voltigeur), Zach Cosart (troisième-but)

Analyse : Les Angels auront une attaque encore plus redoutable que l’an dernier. Anthony Rendon consolidera une offensive qui était déjà bien nantie. Il arrive en Californie avec la confiance d’un champion de la Série mondiale, et son

leadership viendra seconder à merveille celui de l’excellent Mike Trout. Le nouveau gérant Joe Maddon se croise les doigts afin que ses meilleurs éléments demeurent en santé, à commencer par le polyvalent Shohei Ohtani. C’est bien beau de marquer des points à la pelletée, mais il faut aussi empêcher l’adversaire d’en inscrire. Et ça, c’est un autre dossier chez les Angels. Ils n’ont pas été en mesure d’attirer un lanceur de qualité. Ils se sont rabattus sur le vétéran Julio Teheran qui a fait du bon boulot avec les Braves d’Atlanta au cours des dernières saisons. L’enclos de relève devrait faire le travail, mais sans plus.

MARINERS DE SEATTLE

Directeur général : Jerry Dipoto | Gérant : Scott Servais | Fiche en 2019 : 68-94 | Rang : 5e

Acquisitions importantes : C.J. Edwards (lanceur), Kendall Graveman (lanceur)

Départs significatifs : Félix Hernandez (lanceur), Omar Narvaez (receveur), Domingo Santana (voltigeur)

Analyse : Un mot à retenir au sujet des Mariners : reconstruction. Ils ont connu une saison 2019 très décevante après avoir gagné 89 parties lors de la précédente. Les défis seront nombreux pour le gérant Scott Servais. Il aura sous la main une formation qui est inexpérimentée, mais qui est dotée de rapidité à plusieurs positions. Il est bien conscient que son meilleur outil sera la patience. Ses jeunes loups feront des erreurs qui coûteront des victoires à sa formation. Ça fera partie du long processus pour revenir parmi les meilleures formations de leur division à moyen terme. Ce ne serait pas surprenant qu’ils finissent encore au dernier rang en 2020.

Coup d’œil sur les équipes de la section est

YANKEES DE NEW YORK

Directeur général : Brian Cashman | Gérant : Aaron Boone | Fiche en 2019 : 103-59 | Rang : 1er (champions de division)

Acquisition importante : Gerrit Cole (lanceur)

Départs significatifs : C.C. Sabathia (retraite), Didi Gregorius (arrêt-court), Edwin Encarnacion (frappeur désigné), Jacoby Ellebury (libéré)

Analyse : Les Yankees ont encore ouvert la porte de leur coffre-fort. Cette fois, ils ont accordé plusieurs centaines de millions au lanceur Gerrit Cole, le joueur le plus convoité du marché des joueurs autonomes cette année. Est-ce que ce sera suffisant pour remporter la Série mondiale ? Il est trop tôt pour le dire, mais les Yankees auront encore une excellente équipe sur le terrain. Cependant, quelques jours après le début du camp d’entraînement, ils ont encaissé un dur coup avec la perte du lanceur Luis Severino pour toute la saison 2020. Peu de temps après, les Yankees ont appris une autre mauvaise nouvelle alors que Giancarlo Stanton ratera le début de la campagne. C’est mal parti pour le gros cogneur, dont la saison 2019 a été bousillée par les blessures. Par contre, les Yankees ont assez de profondeur pour combler l’absence de ces deux gros morceaux. L’attaque sera à nouveau l’affaire de Gary Sanchez, de Gleyber Torres et d’Aaron Judge.

RAYS DE TAMPA BAY

Directeur général : Erik Neander | Gérant : Kevin Cash | Fiche en 2019 : 96-66 | Rang : 2e

Acquisitions importantes : Hunter Renfroe (voltigeur), Yoshitomo Tsutsugo (frappeur désigné)

Départs significatifs : Travis d’Arnaud (receveur), Tommy Pham (voltigeur), Avisail Garcia (voltigeur), Emilio Pagan (releveur)

Analyse : Au fil des années, les Rays sont toujours parmi les formations qui bataillent pour une place en séries. Et ce, malgré un budget très serré et le départ de plusieurs joueurs et dirigeants pour d’autres formations. Ils réalisent toujours de petits miracles avec une formation qui semble destinée pour les bas-fonds du classement. En 2020, on devrait assister au même scénario. Les Rays n’ont pas de super-vedettes, mais ils sont en mesure d’avoir la contribution d’un grand nombre de joueurs. La troupe de Kevin Cash offre du baseball excitant aux amateurs qui daignent se présenter au Tropicana Field. Au bâton, les Rays auront de la puissance, mais ils seront aussi capables d’être créatifs dans la façon de fabriquer des points. Au monticule, la formation floridienne a sur papier l’une des meilleures rotations du baseball majeur avec les Charlie Morton, Blake Snell et Tyler Glasnow. S’ils demeurent en santé, les Rays seront encore au plus fort de la lutte pour le titre de « meilleurs deuxièmes » dans la Ligue américaine.

RED SOX DE BOSTON

Directeur général : Brian O’Halloran | Gérant : Ron Roenicke | Fiche en 2019 : 84-78 | Rang : 3e

Acquisitions importantes : Jose Peraza (arrêt-court), Martin Perez (lanceur)

Départs significatifs : Rick Porcello (lanceur), Brock Holt (deuxième-but), David Price (lanceur), Mookie Betts (voltigeur)

Analyse : Les Red Sox de Boston n’ont pas encore joué un match en 2020 qu’ils ont été obligés de congédier leur gérant Alex Cora. Ce dernier a été impliqué dans le scandale des vols des signaux des Astros de Houston. Sur le terrain, les Sox sortent de leur pire saison depuis 2015. Ils ont raté les séries pour la première fois en quatre campagnes. Ce ne sont pas les standards établis pour cette organisation. De plus, les propriétaires ont annoncé qu’ils réduiraient leurs dépenses en prévision de 2020. L’échange qui a envoyé le voltigeur Mookie Betts et le lanceur David Price aux Dodgers de Los Angeles en est un bel exemple. Le départ de Betts fera mal cette saison. Malgré tout, les Red Sox pourront tout de même compter sur un noyau intéressant avec J.D. Martinez, Xander Bogaerts et le jeune Rafael Devers. Au monticule, on peut se demander si Chris Sale sera en mesure de rebondir après une saison 2019 en dents de scie en raison d’une blessure au coude. Les partisans des Red Sox pourraient vivre des hauts et des bas.

BLUE JAYS DE TORONTO

Directeur général : Ross Atkins | Gérant : Charlie Montoyo | Fiche en 2019 : 67-95 | Rang : 4e

Acquisitions importantes : Hyun-Jin Ryu (lanceur), Travis Shaw (premier-but), Shun Yamaguchi (lanceur)

Départs significatifs : Justin Smoak (premier-but)

Analyse : Lorsqu’on pense aux Blue Jays, trois noms nous viennent à l’esprit : Vladimir Guerrero Jr, Cavan Biggio et Bo Bichette. Les trois jeunes espoirs ont démontré de belles choses à leurs premiers pas dans le baseball majeur. Les attentes seront élevées à leur endroit, mais il faut penser qu’ils sont capables de vivre et de produire avec cette pression. Guerrero s’est pris en main lors de la saison morte en perdant une vingtaine de livres. Une bonne nouvelle. Ça le rendra plus efficace au bâton, en défensive et dans ses courses sur les sentiers. Pour ce qui est de Biggio et de Bichette, les Jays doivent souhaiter qu’ils reprennent là où ils avaient laissé la saison dernière. Pour le reste, après plusieurs années de restrictions budgétaires, la formation torontoise a décidé d’aller se chercher un lanceur numéro un en Hyun-Jin Ryu. Par contre, il existe des points d’interrogation dans le reste de la rotation. Les Jays seront en mesure de marquer des points, mais ils pourraient en accorder autant. Avec le départ de Betts et Price à Boston, ils peuvent penser à terminer au troisième rang.

ORIOLES DE BALTIMORE

Directeur général : Mike Elias | Gérant : Brandon Hyde | Fiche en 2019 : 54-108 | Rang : 5e

Acquisitions importantes : Pat Valaika (troisième-but), Jose Iglesias (arrêt-court)

Départs significatifs : Jonathan Villar (deuxième-but), Mark Trumbo (frappeur désigné), Dylan Bundy (lanceur)

Analyse : Après deux saisons de plus de 100 défaites, les Orioles continueront de voler bas en 2020. Ils n’ont pas subi de cure miracle durant la saison morte. Ils ont surtout échangé leur meilleur joueur, Jonathan Villar, aux pauvres Marlins de Miami. Rien pour arranger les choses. Alors qu’ils peuvent compter sur quelques joueurs intéressants, c’est le désert au monticule. Leur rotation de partants est la pire du baseball majeur et on peut employer le même type de qualificatif pour l’enclos de relève. Encore les amateurs auront besoin de s’armer de patience lorsqu’ils se pointeront au Camden Yards cette

saison.

TWINS DU MINNESOTA

Directeur général : Thad Levine | Gérant : Rocco Baldelli | Fiche en 2019 : 101-61 | Rang : 1er (champions de leur division)

Acquisitions importantes : Alex Avila (receveur), Rich Hill (lanceur), Homer Bailey (lanceur), Josh Donaldson (troisième-but), Sergio Romo (releveur), Tyler Clippard (releveur)

Départs significatifs : Martin Perez (lanceur), Kyle Gibson (lanceur), C.J. Cron (premier-but), Jonathan Schoop (deuxième-but)

Analyse : Après leur excellente saison de 101 victoires en 2019, les Twins ont vu partir plusieurs entraîneurs au sein de leur organisation pour d’autres équipes. Ce n’est pas l’idéal pour une formation qui cogne à la porte des grands honneurs. Sur le terrain, ils auront encore la même attaque terrifiante qui a établi un record pour le nombre de circuits en une saison. Max Kepler, Mitch Garver, Nelson Cruz, Miguel Sano et Eddie Rosario, qui ont claqué au moins 30 circuits chacun la saison dernière, sont tous de retour. Seront-ils en mesure de répéter le même type de performances ? Ça serait surprenant. Ça ne veut pas dire qu’ils produiront moins de points au final. Jose Berrios serait le lanceur numéro un de la rotation de partants. Malgré le retour de Jake Odorizzi pour seconder Berrios, les Twins auraient besoin d’au moins un lanceur de qualité pour s’assurer d’une participation aux séries.

INDIANS DE CLEVELAND

Directeur général : Mike Chernoff | Gérant : Terry Francona | Fiche en 2019 : 93-69 | Rang : 2e

Acquisitions importantes : Delino DeShields Jr (voltigeur), Cesar Hernandez (deuxième-but), Sandy Leon (receveur)

Départs significatifs : Tyler Clippard (releveur), Corey Kluber (lanceur), Yasiel Puig (voltigeur), Jason Kipnis (deuxième-but)

Analyse : Depuis 2016, les Indians sont un modèle de régularité alors qu’ils ont remporté au moins 91 victoires par saison durant cette séquence. Avec le départ de Trevor Bauer, c’est Mike Clevinger qui sera le premier lanceur de la rotation. Shane Bieber aura aussi son mot à dire dans les succès de l’équipe. Pour ce qui est de l’attaque, Francisco Lindor sera encore le joueur à surveiller. Toutefois, avec ses commentaires depuis le début du camp, il laisse présager qu’il vit sur du temps emprunté à Cleveland. S’il demeure en Ohio, il pourrait se retrouver au cœur du rôle offensif au lieu de frapper au premier rang. Jose Ramirez est un peu dans la même situation que Lindor. Si les deux sont échangés, on peut penser que les Indians amorceront une reconstruction plus tôt que tard.

WHITE SOX DE CHICAGO

Directeur général : Rick Hahn | Gérant : Rick Renteria | Fiche en 2019 : 72-89 | Rang : 3e

Acquisitions importantes : Dallas Kuechel (lanceur), Yasmani Grandal (receveur), Gio Gonzalez (lanceur), Edwin Encarnacion (frappeur désigné)

Départs significatifs : Yolmer Sanchez (deuxième-but)

Analyse : Les White Sox ont donné un coup de barre important durant l’hiver afin de se donner des chances de rivaliser avec les Twins et les Indians pour le premier rang de leur section. Ils n’ont pas hésité à dépenser des millions sur le marché des joueurs autonomes en ajoutant Dallas Kuechel, Yasmani Grandal et Edwin Encarnacion en l’espace de quelques jours. Kuechel et le vétéran Gio

Gonzalez viendront donner un coup de pouce aux jeunes

Lucas Giolito et Reynaldo Lopez. La relève, quant à elle, soulève plusieurs interrogations. Les White Sox en auront besoin s’ils souhaitent obtenir leur place au soleil.

ROYALS DE KANSAS CITY

Directeur général : Dayton Moore | Gérant : Mike Matheny | Fiche en 2019 : 59-103 | Rang : 4e

Acquisitions importantes : Chance Adams (lanceur), Maikel Franco (troisième-but)

Départs significatifs : Cheslor Cuthbert (troisième-but), Christian Perez (arrêt-court)

Analyse : Les Royals ont subi plus de 100 défaites à leurs deux dernières saisons. Le nouveau gérant Mike Matheny a du pain sur la planche avant de ramener son équipe à la respectabilité. La relève est très potable avec Ian Kennedy pour fermer les livres, mais la rotation de partants est suspecte. Les Royals ont de bons jeunes bras, mais ils sont encore en développement. Au bâton, le puissant Jorge Soler sera à nouveau le chef de file. S’ils ne perdent pas encore100 matchs, on pourra parler d’une victoire morale dans leur cas.

TIGERS DE DETROIT

Directeur général : Al Avila | Gérant : Ron Gardenhire | Fiche en 2019 : 47-114 | Rang : 5e

Acquisitions importantes : C.J. Cron (premier-but), Austin Romine (receveur), Jonathan Schoop (deuxième-but), Ivan Nova (lanceur)

Départs significatifs : Gordon Beckham (deuxième-but), Jordy Mercer (arrêt-court)

Analyse : Après une saison 2019 misérable, les Tigers s’apprêtent à vivre une autre campagne très difficile. Ils sont notamment aux prises avec des vétérans qui sont sur le déclin en Magglio Ordonez et Jordan Zimmerman. Au moins, ils ont ajouté un peu de mordant à leur attaque en attirant les joueurs autonomes C.J. Cron et Jonathan Schoop, deux anciens des Twins du Minnesota. Ceux-ci pourraient avoir un impact sur la production offensive des Tigers. Au monticule, les gauchers Matthew Boyd et Daniel Norris seront les hommes de confiance au sein de la rotation des partants. À l’instar des Royals, une autre saison de 100 défaites est envisageable.