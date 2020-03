Inoubliable Riopelle

Évoquer Jean-Paul Riopelle, c’est faire remonter à la surface de notre mémoire des époques tumultueuses de notre courte histoire. Riopelle n’est pas un artiste ordinaire, c’est un peintre extrême et son œuvre ne laisse personne indifférent.

La seule fois où je l’ai aperçu de près, ce fut à travers la porte arrière de mon bureau d’édition, qui donnait sur la petite Pontiac. L’artisan sérigraphe Serge Lacroix m’avait prévenu qu’à 16 h, Riopelle allait venir à son atelier, « avec une caisse de 24 », pour superviser l’impression de sérigraphies. Je n’ai pas osé traverser la rue. Un autre rendez-vous manqué.

Huguette Vachon l’a connu et côtoyé pendant les 16 dernières années de sa vie, de 1986 à 2002. Treize ans plus tard, elle entreprend de coucher sur papier des bribes de sa vie avec Jean-Paul, autant de « fenêtres intimes sur un quotidien parfois exigeant, mais toujours vécu sous le signe d’une infinie tendresse ».

Cela commence par leur première rencontre au Salon des galeries d’art, à la place Bonaventure, une rencontre en coup de vent, véritable épiphanie : « Tu es apparu. Tel un lion. Vêtu de ton immense manteau de chat sauvage. Des cheveux grisonnants. Ébouriffés. Tu es passé dans l’allée. Les yeux de feu. » Un ouragan dont on ne sort pas indemne. Elle ne le reverra que quelques mois plus tard.

Diplômée en histoire de l’art de l’Université de Montréal, Huguette Vachon travaille alors dans un atelier d’encadrement, conseillant les clients sur leur choix de passe-partout ou de baguettes pour encadrer les œuvres. Des clients connus fréquentent cette boutique, comme René Angélil, Claude Péloquin... et Jean-Paul Riopelle.

Celui-ci s’y pointe, un jour d’hiver et de gadoue, à bord de son corbillard qui lui sert de voiture. Le patron de la boutique a sûrement été prévenu, car il a rempli son réfrigérateur de bières, connaissant bien les préférences du peintre pour le houblon doré. Sans bottes d’hiver, chaussé seulement de souliers de marin, vêtu du même manteau de chat sauvage, Riopelle est accompagné de la peintre Marie Riopelle, « une de ses flammes ». Marie toute douce, qui nourrit une passion et une admiration sans bornes pour le grand artiste et que j’ai connue à l’époque où j’ai publié son Carnet de Riopelle, en 2005.

Pour Huguette, qui est mariée et mère de deux jeunes enfants, c’est le coup de foudre. « Cet homme était un volcan », écrit-elle. Le lendemain, le galant peintre lui enverra un bouquet violet, des jacinthes, « une fleur toxique ». Ce fut le début d’une cour intense et assidue.

Ouvrir la bulle

Vachon nous raconte la passion de Riopelle pour la peintre Joan Mitchell, pour qui il peindra son Hommage à Rosa Luxemburg. Leur première rencontre dans un lieu mythique, chez Mitchell, à la Tour de Vétheuil, est un moment exceptionnel du récit. Riopelle tente de récupérer le fauteuil Bugatti, fait sur mesure pour lui, mais Mitchell s’y oppose farouchement. Aujourd’hui, une fresque « orne la place de la Mairie à Vétheuil [dans le Val-d’Oise où le couple a habité], où l’on voit entre autres Joan Mitchell, Jean-Paul Riopelle et Claude Monet en train de trinquer, un verre à la main ». Même après leur séparation, Joan et Jean-Paul maintiendront de bonnes relations. Huguette apprendra à la connaître, non sans douleur, car l’ex-amante de Riopelle était capable du meilleur et du pire.

Au gré des saisons, sur terre et sur mer, Huguette Vachon nous fait voyager de L’Estérel à l’Île-aux-Oies et l’Île-aux-Grues, en passant par Saint-Paul-de-Vence, entre deux cycles de création et de repas bien arrosés en compagnie de nombreux amis, dont le célèbre Champlain, propriétaire du non moins célèbre bistrot des Laurentides. Ce récit intimiste nous ouvre enfin la bulle qui entourait le couple mythique, qui fait désormais partie de notre histoire, comme celui de Pauline et de Gérald.

