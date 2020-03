Kailer Yamamoto louange ses coéquipiers

Ayant échoué lors des deux précédentes saisons à faire sa place dans la formation des Oilers d’Edmonton, Kailer Yamamoto a véritablement éclos cette saison, et il donne beaucoup de crédit à ses compagnons de trio Ryan Nugent-Hopkins et Leon Draisaitl pour ses succès.

Après avoir été limité à un but et cinq points en 26 parties au cours des deux dernières campagnes, le choix de premier tour de l’équipe en 2017 a inscrit 11 buts et 24 points en 25 matchs cette saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Mes deux premières années, je n’ai pas performé comme j’aurais dû, mais cette année, ça va beaucoup mieux, a concédé Yamamoto samedi soir, sur les ondes du réseau Sportsnet. Jouer avec [Nugent-Hopkins] et [Draisaitl] m’a beaucoup aidé. Ils me parlent beaucoup et ça va bien jusqu’à maintenant.»

L’athlète de 21 ans a par ailleurs reçu une excellente nouvelle de ses patrons avant la pause du match des étoiles: il ne sera pas cédé à la Ligue américaine.

«Oh, c’est génial. Ça donne l’une des meilleures sensations de simplement de pouvoir [m’installer à Edmonton] et de savoir que je vais rester dans la LNH pour un moment. J’ai vraiment apprécié cette journée.»